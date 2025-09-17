-
Експерти от любовното риалити ще ви помогнат да срещнете подходящия партньор за вас
В момента тече кастинга за любовното риалити „Женени от пръв поглед“ на nova.bg/casting. В него се търси истинската любов и предстои форматът да ни изненада много, защото ще включва последните тенденции от страните, в които предаването се излъчва и предизвиква невероятен успех. Група от експерти ще избират перфектен партньор за записалите се кандидати за участие. Те ще се отправят на пътешествие един към друг, като заживеят заедно в продължение на 2 месеца. В края на формата двойките трябва да вземат решение – дали искат да продължат живота си заедно. Всеки, който иска може да се запише за кастинг сега. Риалитито е истинска сензация в Австралия, Англия, Хърватия и още много страни по света.
Гала е категорична, че ако нямаше стабилен партньор до себе си, би се записала за участие. За нея формата е едно прекрасно преживяване, тъй като истински експерти ще работят с кандидатите, а на финала всеки взима сам решението дали експертите са били прави, дали това е подходящия за те човек и дали сте се чувствали добре заедно в пътешествието.
„Давам си сметка, че съм бил женен от пръв поглед в първия ми брак, но не го излъчиха по телевизията“, признава Георги Блажев, който се включва в коментарите на панелистите на "На кафе" по темата за предстоящото любовно риалити, което предстои да се излъчи в ефира на NOVA.Редактор: Райна Аврамова
