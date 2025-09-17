-
„Пресечна точка”: За петия вот на недоверие и за цените на стоките
-
Изгнаниците на Блатото се впускат в първа битка за влизане в “Игри на волята” тази вечер
-
Кажете „Да“ на любовта и се запишете на кастинг за „Женени от пръв поглед“
-
Липса на късмет в "Сделка или не"
-
Тийнейджъри предизвикват Каръкови в "Семейни войни"
-
Нова борба за оцеляване очаква племената в “Игри на волята” тази вечер
Темите и гостите в предаването в четвъртък от 9.30 ч.
В четвъртък защо Нина Николина обича да си води дневник докато пътува?
Младоженците Антоанет Пепе и Иво Карамански пред Елизабет Методиева - Бети.
Премеждията на Гергана Змийчарова по баирите на Витоша.
Специална среща с Алекс Богданска и Башар Рахал преди началото на голямото приключение Big Brother.
Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".
Гледайте "На кафе" в четвъртък от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
Последвайте ни