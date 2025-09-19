В "Социална мрежа" на 22 септември от 15:20 ч. очаквайте:

В Деня на независимостта – свободата като състояние на духа, измеренията ѝ преди и сега, и ценностите, които градят бъдеще

Столицата се готви за най-голямото лекоатлетическо събитие у нас – Маратонът на София.

Над 6000 бегачи от 60 държави ще участват в състезанието. Как можем да се включим?

Не пропускайте "Социална мрежа" всеки делничен ден от 15:20 ч.

Редактор: Мария Барабашка