Какви са темите в следобедния блок на NOVA NEWS в понеделник
В "Социална мрежа" на 22 септември от 15:20 ч. очаквайте:
В Деня на независимостта – свободата като състояние на духа, измеренията ѝ преди и сега, и ценностите, които градят бъдеще
Столицата се готви за най-голямото лекоатлетическо събитие у нас – Маратонът на София.
Над 6000 бегачи от 60 държави ще участват в състезанието. Как можем да се включим?
Редактор: Мария Барабашка
