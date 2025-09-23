Какви са темите в следобедния блок на NOVA NEWS в сряда
В "Социална мрежа" на 24 септември от 15:20 ч. очаквайте:
Правилата за тротинетките: Парадокси и спорни текстове в новите правила за използването им. Асоциацията по електромобилност критикува и част от промените, като предлага работещи решения
Нощ на литературата: За тринадесета година България се включва във вълнуващото събитие „Нощ на литературата”, а „читателски гнезда” на различни локации ще приютят любителите на четенето.
Редактор: Цветисиана Костова
