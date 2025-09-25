Какви са темите в следобедния блок на NOVA NEWS в петък
В "Социална мрежа" на 16 септември от 15:20 ч. очаквайте:
Експертни екипи от различни институции ще предлагат работа, обучение и професионално ориентиране на хора, които нито учат, нито работят. Как ще функционира системата?
Мисията да даваш надежда: ще успее ли актьорът Михаил Милчев да почисти Авгиевите обори? В рубриката „Предизвиквам те…“ с Деси Жаблянова.
Редактор: Дарина Методиева
