В "Социална мрежа" на 2 октомври от 15:20 ч. очаквайте:

Разследват над 150 хакерски измами, свързани с въвеждането на еврото. Кои са най-популярните схеми и как да се предпазим?



„180° – лаборатория за иновативно изкуство“: фестивалът остава верен на мисията да показва експериментални подходи. Още за независимата сцена – от организаторите.

Не пропускайте "Социална мрежа" всеки делничен ден от 15:20 ч.

Редактор: Цветина Петрова