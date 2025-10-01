Какви са темите в следобедния блок на NOVA NEWS в четвъртък
В "Социална мрежа" на 2 октомври от 15:20 ч. очаквайте:
Разследват над 150 хакерски измами, свързани с въвеждането на еврото. Кои са най-популярните схеми и как да се предпазим?
„180° – лаборатория за иновативно изкуство“: фестивалът остава верен на мисията да показва експериментални подходи. Още за независимата сцена – от организаторите.
Не пропускайте "Социална мрежа" всеки делничен ден от 15:20 ч.
