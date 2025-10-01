Теодор-Чикагото и бившия капитан Александър се превърнаха в жертви на обстоятелствата след неочаквани ходове по време на племенния съвет на Феномените тази вечер. Сините не се представиха задоволително в номинационната битка и отново се озоваха край огъня с водещата Ралица Паскалева, която за пореден път успя да ги изненада.

Преди сблъсъка за спасение новодошлият Томи реши да изпрати бизнесдамата Александра в изгнание - ход, който шокира всичките му съотборници в Резиденцията. По този начин той изпълни обещанието си към своите бивши съплеменници от Победителите да изпрати равностоен на техните сили воин.

Номинационната битка на Арената също предложи множество драматични моменти. Въпреки забавянето си в началото, Жълтите съумяха да грабнат лидерската позиция и да стигнат до логическата задача първи. Там обаче по-бързи се оказаха бившите коалиционни партньори д-р Петров и Иван, които спасиха Зелените. Този развой на събитията донесе поредна загуба на Сините тази седмица.

В резултат на лошото си представяне, Феномените се озоваха на номинации. Там Гордиенко замени своите 100 златни гроша за имунитет и удобства в Изолатора, а колоритната Наталия зае 50 златни гроша от кинезитерапевтката Ръждавичка, за да си осигури спокойствие. Последвалото гласуване изпрати Теодор-Чикагото и Александър на битка за оцеляване.

Утре в Дивия север борбата за спасение ще мине през изпитанието на Разпятието, а Червените изгнаници ще отлъчат още един от своите редици. Гледайте новия епизод на “Игри на волята” в четвъртък, 2 октомври, от 20:00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова