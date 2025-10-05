Какви са темите в следобедния блок на NOVA NEWS в понеделник
В "Социална мрежа" на 6 октомври от 15:20 ч. очаквайте:
Правен вакуум пречи на повече от 800 деца да намерят своето ново семейство, а кандидат-осиновители чакат с години. Кога ще заработи електронната система за осиновяване?
Учителите, които не просто преподават знания, а мотивират учениците да усвояват умения за живота. И проектите, които изграждат качествено образование.
Редактор: Цветина Петрова
