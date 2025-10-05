В "Социална мрежа" на 6 октомври от 15:20 ч. очаквайте:

Правен вакуум пречи на повече от 800 деца да намерят своето ново семейство, а кандидат-осиновители чакат с години. Кога ще заработи електронната система за осиновяване?

Учителите, които не просто преподават знания, а мотивират учениците да усвояват умения за живота. И проектите, които изграждат качествено образование.