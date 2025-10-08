Фентъзи трилърът с участието на Мики Рурк - „Дяволски игри“ за пореден път спечели две международни награди, този път от XIII Indian CINE festival в Мумбай, където по време на церемонията по награждаването, бе обявено, че лентата за светлината, мрака и любовта получава най-голямото отличие на фестивала в Индия, а именно за „Най-добър филм“.

Деси Тенекеджиева, която е продуцент на филма, бе отличена и с наградата за „Най-добра актриса“ за разтърсващата си поддържаща роля на глухата и зависима Мария, която комуникира на жестов език, но говори в сънищата си.

Деси и изпълнителят на главната мъжка роля Димитър Николов, който влиза в образа на Тайнствения Непознат (Дявола), изпратиха благодарствено видео към журито на фестивала. Те нямаха възможност да присъстват на живо в Мумбай на награждаването, защото по същото време бяха на Фестивала на Българското кино в Рим, където филмът имаше прожекция в Дома на Киното в прекрасната „Вила Бургезе“.

И докато екипът на филма очаква да получи статуетките си от Индия, вече се готви за пътуване до Ню Йорк, където лентата е в официалната селекция и на Chelsea Film Festival (Топ 10 Фестивал в Северна Америка). Там „Дяволски игри“ ще направи своята премиера на 18 октомври с прожекция от 20:30 ч. в REGAL 14th street. Към култовия британски актьор Гари Стреч, който е и изпълнителен продуцент на трилъра, Деси Тенекеджиева и младият актьор Илиян Стаменков, най-вероятно ще се присъедини и австралийската звезда Ники Уилям, която има специално участие във филма.

От фестивала очакват отговор и от легендарния Мики Рурк, който прави запомняща се, много емоционална и нестандартна за него роля, различна от всички негови превъплъщения досега на безскрупулен и фалшив християнски телевангелист. Самият Рурк, в края на снимките в Лос Анджелис сподели с режисьора Бен Чарлз Едуардс, че според него това е една от най-добите му роли за последните 20 години.

Фентъзи трилърът се радва на активен фестивален живот и е част от официалната селекция на редица елитни кинофестивали в света.

Филмът грабна цели четири награди на световната си премиера в Capry Hollywood Film Festival: „Награди за Европейски пробив на годината“ за Елеонора Иванова и Димитър Николов, „Европейската Арт награда за продуцент и актриса“ на Деси Тенекеджиева и „Награда за мъжка роля“ на Гари Стреч. Последва киноразпространение в България и изключително успешна бляскава премиера в Лондон. Филмът дебютира в Северна Америка в легендарния „Китайски театър“ в Холивуд, на 25-тото издание на Beverly Hills Film Festival. Лентата бе част и от програмата на редица други международни кино форуми, сред които София Филм Фест, CINE IFF Лондон, както и на още един от топ фестивалите в Северна Америка – Flickers' Rhode Island International Film Festival. С поредни награди си тръгна и от един от най-елитните бутикови световни кинофестивали – Ischia Global, където Тенекеджиева бе отличена за „Европейски продуцент на годината“, а Гари Стреч за най-добър актьор.

„Дяволски игри“ провежда и благотворително турне със социална насоченост, с подкрепата на общините в България, където екипът се срещна с много развълнувани зрители в София, Велико Търново, Бургас, Пловдив, Варна и Велико Търново. То ще продължава и в други градове. През лятото се състояха и много прожекции на открито, включително в град Девин, където Гари Стреч и Деси Тенекеджиева за втора година проведоха своя интензивен седмичен „Актьорски мастърклас“.

Лентата на Black Sea Film има световен дистрибутор в лицето на американската компания Buffalo 8 и ще достигне до всеки любител на киното по света през декември. Режисьор на „Дяволски игри“ е Бен Чарлз Едурадс, а оператор Денис Маден. Трилърът е с романтични моменти и фин английски хумор. Сценарият е дело на британеца Майк Шилиам, по идея на Бен Чарлз и Тенекеджиева.

В „Дяволски игри“ с ключова роля е легендарната холивудска звезда Мики Рурк, както и култовите британски актьори Гари Стреч и Джеф Бел. Специално участие имат вокалистът на световната поп банда BLUE - Лий Райън и австралийската звезда Ники Уилям. Водещи роли имат младите български актьори Елеонора Иванова и Димитър Николов, както и Деси Тенекеджиева. Можем да видим още Михаил Мутафов, Светлана Янчева, Радина Боршош, Илиян Стаменков, Ованес Торосян, Кейт Никълс, Благовест Благоев, Виолета Челси Кристoу, Нели Беширова, Катя Роуз, Димитър Баненкин, Петя Панева, Димитър Ковачев-Фънки, Бистра Окереке и др.

