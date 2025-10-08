С бляскаво откриване и значимо международно присъствие, изложбата „Императриците“ на легендарния британски художник Деймиън Хърст оживя в пространството на галерия Vivacom Art Hall Оборище 5. Откриването беше уважено от редица високопоставени гости, сред които посланици и представители на дипломатически мисии от Великобритания, Австрия, Нидерландия, Украйна, Германия, Филипините, Хърватия, както и ключови фигури от културния, обществения и политически живот в България. Събитието предизвика значителен интерес и бе отразено и от международната арт сцена.

Експозицията ще бъде отворена за посещения от 8 октомври до 25 октомври 2025 г. в галерия Vivacom Art Hall Оборище 5, като публиката ще има възможност да се потопи в характерния визуален свят на един от най-значимите артисти на нашето време.

„За нас е изключителна чест да представим The Empresses на Деймиън Хърст в София. Това високо присъствие на официални лица е ясен знак, че българската публика има нужда точно от това – контакт със съвременни творби, признати на международно ниво. За мен това събитие е плод на почти година интензивна подготвка и професионални усилия“, сподели при откриването Деница Гергова, арт директор на Vivacom Art Hall Оборище 5.

Картините „Императриците“ са зашеметяващ спектакъл от цветове и текстури, създаден с помощта на хиляди крила на пеперуда, подредени в сложни калейдоскопични шарки, отпечатани с ламинaран Giclée печат върху алуминиев композит и богато завършени със ситопечатен червен брокат – материал, придаващ текстура, дълбочина и блясък. Изложбата включва пет въздействащи гравюри, вдъхновени от реални и митологични исторически фигури – всяка от тях представена чрез динамичната цветна палитра и точковата живопис (spot painting), която се е превърнала в емблема на Хърст. Кръстени са на пет изключително влиятелни жени владетелки: У Дзътиен, Нур Джехан, Теодора, Суико и Тайту Бетул.

За първи път по време на изложбата, на 17 октомври от 17:00 ч. ценители на изкуството ще имат възможност да участват в специално събитие – публична лекция, на което ще бъдат запознати с пазара на Деймиън Хърст. Деница Гергова ще разкаже за творческия му път, новаторските му подходи, влиянието му върху арт пазара, историята на най-скъпите му произведения, както и неговите рекордни търгове. Участниците ще могат да разгледат изложбата частно под нейно ръководство.

Деймиън Хърст (р. 1965, Бристол) е сред най-разпознаваемите и провокативни съвременни артисти. Изгрява през 1990-те години като водеща фигура в движението „Млади британски артисти“ (YBA), а през 1995 г. печели престижната награда „Търнър“. Сред най-известните му произведения са акула във формалдехид, череп, обсипан с диаманти, както и различни серии, включващи пеперуди като символ на живота, смъртта и вярата. Произведенията му се намират в колекциите на MoMA – Ню Йорк, Tate – Лондон и в десетки водещи музеи и галерии по света. Хърст обединява наука, религия и философия с визуална сила, често поставяйки под въпрос границите между живот и изкуство. Той изследва стойността на обектите и пазарната система в света на изкуството, като не се страхува да експериментира с нови технологии и медии.

Проектът е представен и финансиран от Vivacom Art Hall Оборище 5 и нейният арт директор Деница Гергова, като мисия да развива култура на ценителство в България и региона.

Период: 8.10.25 г. до 25.10.25 г.

Място: Галерия Vivacom Art Hall Оборище 5

Работно време: Вторник – Неделя 11:00 ч. - 18:30 ч.

Вход с билет: Билети за изложбата и лекцията могат да бъдат закупени на място, деца и ученици – безплатно

За повече информация може да следите в социалните канали на Галерията и на нашия website: www.vivacomoborishte5.com

