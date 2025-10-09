Какви са темите в следобедния блок на NOVA NEWS в петък
В "Социална мрежа" на 10 октомври от 15:20 ч. очаквайте:
Синдикати и работодатели спорят за размера на минималната работна заплата, но на практика социалният диалог е законово невъзможен. Още за парадоксите и решенията.
Животът – какъвто ти се падне или какъвто си го направиш: русата амбиция „Мисис Баба“, Дони Василева вае красота от пластилин в рубриката „Предизвиквам те…“ с Деси Жаблянова.
Не пропускайте "Социална мрежа" всеки делничен ден от 15:20 ч.Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни