Автомонтьорката Лена, студентката Мина, инфлуенсърката Михаела и тираджията Калин са съквартирантите, които ще се борят за оставане в Къщата на Big Brother тази седмица. Те получиха най-много гласове, а зрителите могат да ги подкрепят в приложението NOVA PLAY. Един от тях ще напусне социалния експеримент по време на предстоящия лайв в събота.

Шокиращи номинации в Big Brother тази вечер

До номинациите на четиримата съквартиранти доведоха редица фактори. Първи застрашен за вечерта бе Калин, който получи служебна номинация заради неуспеха на своята мисия като военен старшина. Темпераментните Лена и Михаела се сдобиха с гласове срещу себе си вследствие на скандалите помежду им и тяхното цялостно поведение в Къщата. Негативният вот срещу изкусителката Мина беше свързан с прикрито ѝ държание и двойната игра, която тя играе спрямо всички останали.

Военно положение води до сълзи в Big Brother тази вечер

Освен заплетените номинации, зрителите на Big Brother станаха свидетели и на последствията от провалената мисия на Сияна и предателството от страна на Лена към нейните бойни другари. Неуспехът на Въшка доведе до седмица на лишения за всички обитатели на най-известната къща в България. Заради покачващото се напрежение, Big Brother постави задача на всички съквартиранти да бъдат ведри и усмихнати до второ нареждане.

Студио Big Brother: Скандали, признания и любовни искри пренареждат отношенията в Къщата

Най-обсъжданата къща у нас вече напуснаха консервативният бивш поп фолк певец Мути Мутиев и татуистката Стефани Йорданова, която разкри, че е бременна в предаването. Те бяха гости в подкаста “Голямата сестра”, където на въпросите на водещата Елена Сергова ще отговаря и третият изгонен съквартирант. Кой ще бъде той?

