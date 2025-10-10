За дванадесета поредна година София е домакин на фестивала за иновативно изкуство 180°, който събира съвременни артисти от различни точки на света в столицата. Всички събития са с вход свободен.

12-тото издание на фестивала 180° – Лаборатория за иновативно изкуство представя международни артисти от съвременната музика, визуални изкуства, танц, театър, пърформанс и междудисциплинарни форми. Между 11 и 17 октомври 2025 г. участниците ще се срещнат на няколко локации в София и ще представят пред публика резултатите от своята съвместна работа. Темата тази година е PARAD‑ISO – абстрактна и отворена за интерпретация, без предварително фиксирани рамки.

В програмата, която предизвиква традиционните представи за изкуство, тази година се включват над 20 артисти, сред които: Ян Брауер (Германия), Фийби Богнар (Швейцария/Австралия), Нолунди Чуди (Германия), Роберто Македа (Швейцария), Пинг-Хсианг Уанг (Германия/Тайван), и Слава Савова (България). Освен разнообразните творчески колаборации, които разширяват границите на изкуството и навлизат в сферата на експеримента, и утвърденият вече конкурс за късометражни неми филми Videomotion, тази година в програмата на фестивала влизат още ключови събития като лаборатория за изгряващи артисти и такава за музикални импровизации, работилница за критическо писане, дискусия с професионалната общност и други, случващи се в общо шест арт пространства. Една от новостите в тазгодишното издание е партньорството между 180° и фестивала за свободен театър ACT, които обединяват сили в общо откриване на двете събития. Двойното фестивално начало ще се състои на 11 октомври, събота, от 21:00 ч. в клуб DOM. Откриването ще предложи кратки представяния на участниците, поглед към акцентите в програмата и предстоящите събития през фестивалната седмица. След 23:00 ч. клуб DOM се трансформира в сцена за електронна музика - с фокус върху експериментални, клубни и техно звучения с DJ сетове и изпълнения на живо от Ян Брауер (Германия), ilyoBoy (България) и Роберто Македа (Швейцария). Повече подробности ще намерите тук.

„Радваме се, че тази година поставяме фестивалното начало заедно с ACT - фестивал за свободен театър, с който споделяме общи ценности и стремеж към иновативни сценични формати. Общото ни откриване в клуб DOM е не просто събитие, а жест към по-тясно сътрудничество между артистични общности в контекста и на платформата 3XPER1ENCE, която събира под своята шапка седем фестивала от независимата сцена през октомври и ноември“, споделя Александър Хаджиев, артистичен директор на 180°.

ПРОГРАМА

11.10. събота | Откриване на 180° и АСТ | 21:00 | Клуб DOM

Клуб DOM и фестивалите 180° и АСТ обединяват сили в съвместно откриване - с кратки представяния на участници, програма и предстоящото през фестивалната седмица.

23:00 | Откриващо парти

Музикална селекция от Ян Брауер (Германия), ilyoBoy (България) и Роберто Македа (Швейцария)

13.10. понеделник | Екип 1° | 19:30 | Лоф.ть

Резултати от артистичната колаборация на Екип 1°

14.10. вторник | Екип 2° | 19:30 | Bobbina

Резултати от артистичната колаборация на Екип 2°

15.10. сряда | Екип 3° | 19:30 | Клуб DOM

Резултати от артистичната колаборация на Екип 3°

16.10. четвъртък | CoLab° | 19:30 | Студио Equipaж

Резултати от съвместната работа на изгряващи артисти от Швейцария, Италия и България в рамките на фестивала

17.10. петък | PARAD-ISO Finale° | 21:00 | Топлоцентрала

Официално закриване на фестивала с конкурса за късометражен ням филм Videomotion

23:00 | DJ сет от Smetana

Фестивалът „180° – Лаборатория за иновативно изкуство“ е между 11 и 17 октомври в клуб DOM, „Топлоцентрала”, Bobbina, лоф.тъ, Студио Equipaж и „Клуб на пътешественика“, който се превръща в своеобразен фестивален център за цялата седмица. Всички събития от програмата са с вход свободен. Публиката има възможност да остави дарение в подкрепа на независимата сцена в България.

NOVA е медиен партньор на събитието.

Редактор: Боряна Димитрова