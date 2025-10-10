За предаването „На кафе“ актрисата Александра Лашкова разказа повече за историята и посланията, които носи филма. Лесно ли човек може да попадне в ситуации, в които не би искал да попада, лудост ли е любовта и на какво сме способни, за да я спечелим?

„България Amore Mio” е една българска история, разказана през погледа на италианците. Действието във филма се развива през 90-те години, мутренските години в България. Зрителите ще видят мафията, италиански специални части. Трима туристи италианци, водени от любовта, попадат в една доста объркана история, от която в началото си мислят, че няма изход“, разказва Александра Лашкова, на която е поверена една от ключовите роли в лентата.

Историята разказва за италианец, който се влюбва в българка. Виждал я е само на снимка, но въпреки това решава да дойде в България в преследване на голямата любов.

„Според мен любовта е най-голямата движеща сила на този свят. И това да тръгнеш след някого в друга държава, си е чиста поезия. Не е лудост, щом става въпрос за любов. Ще гледате филма, но ако на това момче му се бяха получили нещата, както той си ги беше представял, щеше да бъде много романтично и приятно“, разкрива Александра Лашкова и признава, че и тя е правила лудости от любов заради нейния годеник Даниел.

„Докато той следваше в Англия пътувахме постоянно. Понякога дори само за ден, който да прекараме заедно, сме минавали хиляди километри“, пояснява актрисата.

Като човек, роден през 1999 г., как би описала 90-те?

Разпитах семейството си за този период, тъй като съм била много малка по това време. По разказите им това е било времето на голямото нямане. Това присъства и във филма, като разликата е, че не е разказано от българската гледна точка, а от италианската. Любопитно е да се види как те ни виждат. Да се видим отстрани през техните очи. Филмът „България Amore Mio” започва историята на едно българско момиче, което отговаря на обява за работа във вестника за работа като чистачка в Италия. Хваща автобуса, отива там, мислейки си, че ще работи това. Но я посрещат и я правят проститутка, против нейната воля. Това е пример за това как попадаш в ситуация, в която изобщо не си искал да попадаш. Страшното е, че това са били реални истории. И до ден днешен се случват такива неща.

Освен в главните роли Lodo Gunezi, Matteo Gatta, Jacopo Costantini, Cesare Bocci, Samuele Sbrigh, Захари Бахаров и Александра Лашкова, във филма ще видим още българските актьори Екатерина Лазаревска, Пламена Гетова, Константин Трендафилов, Богдан Казанджиев, както и италианските актьори Caterina Gabenlla, Denis Campitelli, Peirpaolo de Mejo, Francesco Bertozi.

Продуценти на филма са Маурицио Паганели и Андреа Ричепути (Stradedelest Produzioni). Копродуцент е Николай Урумов (Band of Friends Pictures). Режисьор и сценарист е Антонио Пису, а оператор на продукцията е Адриан Падерету.

Редактор: Боряна Димитрова