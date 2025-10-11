В студиото на „Събуди се“ легендарният изпълнител разказа любопитни истории от творческия си път и сподели какво да очакват почитателите му от предстоящите му концерти.

Малко хора знаят какъв добър футболист е бил Веселин Маринов. Имал си си съмнения, че може би това е била твоята правилна пътека?

Като малък вярвах, че футболът ще определи живота ми. Музиката не беше нещо съществено за мен, когато бях ученик. Не успях да взема диплома от гимназията веднага, защото имах двойка на матурата по математика. Това определено беше големият плюс в живота ми, защото иначе щях да кандидатствам за учител в Шуменския университет или в този в Силистра. Музиката по това време за мен беше по-скоро – забавление за компанията, когато им свиря на китарата. Нищо повече. Но когато отидох в казармата, срещнах едно момче от Стара Загора. Изявен музикант, който служеше в моята рота – Валентин Бугев. До ден днешен смятам, че това е човекът, който промени живота ми. По онова време имаше междуармейска самодейност и натовариха със специална задача вече изявеният музикант Валентин Бугев. Тогава всички войници си носехме по едни малки транзисторчета и си припявахме. Той ме чул как си пея заедно със „Сигнал“ някъде из окопите и ме помоли да се изявим заедно. Изпяхме заедно една много хубава песен на Михаил Белчев. Тогава той ме покани да стана част от оркестъра на деня в Стара Загора и започнах да мечтая. Кандидатствах в полагаемата ми се отпуска и ме приеха четвърти от толкова много кандидати в класове заедно с Нели Рангелова, Георги Христов и много други. Всеки от нас се връща в младостта с хубавите спомени. За мен това бяха прекрасни години. Сега, когато се връщам назад със зрелия си поглед на толкова много години творчество, харесвам много своята младост. Тогава имаше морал и чувства. Най-важното, което в момента не виждам в живота ни. Всичко стана интерес. Парите се превърнаха в основния стимул за живот. Аз все още живея с чувствата на старото време. Все още има хора, които обичат литературния език , възпитателния характер на една песен, красотата в чувствата.

Имало ли е големи изкушения в живота ви, които са ви карали да правите и които биха били интересни на друг тип публика?

Моята творческа дейност се разви бавно и дълго. Близо 13 години никой не знаеше за мен и какво правя. Минах през рок енд рола с рок група „Импулс“, която беше много популярна около 4 години. След това 7-8 години търсех пътя си. По цели нощи не съм спал от обиди, от пренебрежение, от неуспехи. Дори съм се питал дали да не тръгна по чужбина като много мои приятели, които ме викаха да пея в скандинавските страни. Това означаваше да спра да вярвам в мечтите си. Именно тези години на малки успехи ме накараха да мисля правилно. Да не се надценявам, за да мога да устоя на успеха. Тончо Русев, виждайки, че печеля голямата награда на „Златен Орфей“ през 1994 година, ми се обади на следващия ден по телефона и ме покани в дома си. Каза ми, че иска да работим заедно. Тогава започна този период, в който само за няколко месеца излязоха песни, които до ден днешен хората свързват с мен. „За теб Българийо“, „Горчиво вино“, „Рожден ден“, „Ти си любовта“, „Жена на балкона“ – песни, които ме понесоха напред. В един момент видях, че песните на Тончо Русев, който е мой духовен баща, сякаш започват да остават в неговото време и неговият начин на мислене. Смятам, че певецът е този, който трябва да определя накъде да развива своя стил. За да бъде актуален в годините напред. Започнах да работя с Красимир Гюлмезов, със Светльо Лобошки, с Пламен Велинов, с Мариета Ангелова, Сашо Петров – хора от следващото поколение, които мислят като мен. Те ми носят светлината на новото мислене. Така осъвременихме нашия стил – както например песента „Лятна жълта рокля“ се харесва от децата до възрастните.

За 2025 година Веселин Маринов е изнесъл 66 концерта, като му предстоят още 14 из различни градове на страната и 4 в Зала 1 на НДК – на 25, 25, 27 и 28 декември.

