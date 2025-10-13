Какви са темите в следобедния блок на NOVA NEWS във вторник
В "Социална мрежа" на 14 октомври от 15:20 ч. очаквайте:
Почивката през зимата ще поскъпне с поне 10–15 процента в сравнение с миналата година. Повишението е както у нас, така и в съседните страни. Какъв сезон очакват от бранша?
Възстановяване след раждането: Докато всички се радват на бебето, майката също се нуждае от подкрепа, за да възвърне хормоналния, физическия и емоционалния си баланс.
Редактор: Мария Барабашка
