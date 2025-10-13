Тази вечер се проведе 16-тото поредно издание на „Вечер на добродетелите" обединяващо хора с големи сърца около каузата да дарят надежда на най-уязвимите деца. Благотворителното събитие, на което присъстваха личности от бизнеса, културата, дипломацията и обществения живот, събра 261 хиляди лева чрез търг. Каузата - подкрепа на децата в ранното им развитие чрез предоставяне на социални услуги. Посланието на тазгодишното издание е „Пътешествие към светлата страна", а негови организатори за поредна година са Фондация "За нашите деца".



„Пътят към светлата страна е част от това да подкрепиш със сила, надежда, сигурност едно дете и едно семейство. Вечерта на добродетелите е за всички наши каузи, но особен акцент имат детската ни къща, консултативните услуги и детския ни център. Този, който дава сила и кураж на децата в трудностите с разбирането“, сподели пред NOVA Мариана Тасева изпълнителен директор на фондация „За Нашите Деца"







„За пета поредна година съм част от „Вечер на добродетелите“. Да пея тук е най-малкото, което мога да направя. Вярвам, че музиката обединява хората в нещо добро, а какво по-добро от тази красива кауза. Всяко дете заслужава да отрасне в хубава семейна среда“, каза изпълнителката Валерия Стоянова.

