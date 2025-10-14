Какви са темите в следобедния блок на NOVA NEWS в сряда
В "Социална мрежа" на 15 октомври от 15:20 ч. очаквайте:
Учениците се затрудняват с практическите задачи, показа извънредният входен изпит по математика за 6. клас. Кои са причините за лошите резултати и какво трябва да се промени?
Как изкуственият интелект променя пазара на труда? Професиите с най-висок риск от изчезване и новите позиции, които ще се появят в близкото бъдеще.
Редактор: Калина Петкова
