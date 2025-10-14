27 български изби спечелиха общо 73 медала на всички издания през 2025 г. на най-престижния световен винен конкурс Concours Mondial de Bruxelles (CMB). Резултатът от усилията на родните производители се увенча с 3 големи златни медала, 26 златни и 44 сребърни в надпревара с хиляди конкуренти от цял свят. На тържествена церемония снощи отличените български изби получиха медалите си от министъра на туризма Мирослав Боршош, зам.-министъра на земеделието и храните Янислав Янчев, директора на СМВ Кантен Аво, който пристигна в София специално за церемонията, шеф Иван Манчев, журналистът на NOVA Асен Манасиев, председателят на КСБ инж. Илиян Терзиев и зам.-председателят инж. Любомир Качамаков, както и представители на водещи медии.

Най-голям в СМВ е успехът на червените вина, чието състезание тази година се проведе в Китай. И трите големи златни медала на български изби са именно за червени вина, отделно има извоювани 17 златни медала и 13 сребърни.

Българските вина от сорта Совиньон блан, чийто конкурс през април се проведе в Бургас, грабнаха безпрецедентните 20 медала - 3 златни и 17 сребърни. На надпреварата в Румъния розетата извоюваха три златни и пет сребърни медала, а на състезанието за спиртни напитки в Мексико български ракии и брендита спечелиха три златни и осем сребърни медала.

На церемонията снощи бе награден и един български производител, който се състезава с произведена в Сърбия ракия, но работи тук и брандът му е български. На конкурса в Мексико "Делион" е спечелил за ракиите си един голям златен, един златен и един сребърен медал.

Министърът на туризма Мирослав Боршош определи 2025 г. като много важна за българските изби и секторен туризъм. „Преди няколко месеца мечтаехме да можем да показваме през подобни големи събития българските винопроизводители и винения туризъм и можем да се гордеем, че вече го правим“, посочи той. Според заместник-министъра на земеделието и храните Янислав Янчев тепърва ще се говори за качеството на българското вино и участието в големи конкурси като СМВ популяризират България не само като дестинация за винен туризъм, но и да се чува името й по света.

Директорът на СМВ Кантен Аво подчерта, че конкурсът е в подкрепа на потребителите, но също така служи на производителите и търговците, защото дава гаранция за качество. Той обясни, че всички вина се опитват "на сляпо", в комисии от пет до шест съдии от цял свят с най-различен профил. Освен оценка, всеки съдия прави пълно описание на виното. Конкурсът използва изкуствен интелект, който систематизира оценките и бележките, които се използват от производителите и в дистрибуцията, разказа Аво. Различните медали в конкурса се присъждат при набирането на фиксиран брой точки.

СМВ е създаден преди 30 години от белгийската медийна компания Vinopres и се е утвърдил като най-голямото международно състезание за червени и бели вина в света с над 15 000 дегустирани проби всяка година. Конкурсът е затворено за външни посетители

събитие, пътуващо в различни държави и се следи с интерес от ценители и колекционери от целия свят, подобно на големите спортни надпревари. Тази пролет в Бургас се проведе състезанието за вината от сорта Совиньон блан, а през 2016 г. в Пловдив бе изданието за червените вина. Събитието в Бургас бе организирано в партньорство с Министерството на туризма, Министерството на земеделието и храните и община Бургас.

NOVA е медиен партньор на конкурса.

Редактор: Райна Аврамова