Какви са темите в следобедния блок на NOVA NEWS в четвъртък
В "Социална мрежа" на 16 октомври от 15:20 ч. очаквайте:
Малката кошница поевтиня на седмична база, но надценката при основни хранителни продукти надхвърля 50% за потребителя спрямо борсовата цена. Има ли други отклонения от пазарните правила?
Ракът на гърдата – болестта, която вече не е присъда. Ранната диагностика, превенцията и надеждата, която медицината днес реално дава.
Редактор: Цветина Петрова
