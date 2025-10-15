Тази вечер се състоя официалната премиера на най-новия филм на италианския режисьор Антонио Пису – „България Amore Mio ”. Лентата е съвместна продукция между Италия, България и Румъния и е вдъхновена от реални събития, преживени от италианските продуценти в София малко след падането на комунизма. В главните роли ще видим Захари Бахаров и Александра Лашкова, които си партнират с италиански актьори.

Действието се развива в София, където трима приятели, пристигнали от Италия, срещат мистериозната българка Юлия (в ролята е Александра Лашкова). Ситуацията се заплита и сюжетът прелива от романтика, шпионски интриги и сблъсък с подземния свят.

"Посланието, което носи е никога да не се отказваш, особено, когато е за хората, които обичаш. Ще видим едно партньорство между тези две държави, което според мен е очарователно. Беше привилегия и беше страшен късмет. Моята героиня попада в средата на едно торнадо от италиански специални части, мафия, канал за проституция. Тя всъщност е нещо като примамката на тези трима италианци да дойдат в България, водени от любов. Ще видим накъде ще свърши това нещо", разказва повече за историята във филма актрисата Александра Лашкова.

Основен медиен партньор на продукцията е Нова Броудкастинг Груп.

Редактор: Райна Аврамова