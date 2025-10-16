Какви са темите в следобедния блок на NOVA NEWS в петък
В "Социална мрежа" на 17 октомври от 15:20 ч. очаквайте:
Младите лекари символично погребаха здравеопазването, искат достойни заплати. Какво би възкресило системата, която от години е „на системи“?
Четвърт век музика и спомени: дует „Мания“, които превърнаха в песни стотици любовни мечти, привличат нови фенове със силата на аеробиката. „Предизвиквам те…“ с Деси Жаблянова.
Не пропускайте "Социална мрежа" всеки делничен ден от 15:20 ч.Редактор: Цветина Петрова
Последвайте ни