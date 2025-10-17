Ясен е победителят в третото издание на конкурса за социално предприемачество на Нова Броудкастинг Груп и Американския университет в България – NOVA EMBA Scholarship. Ваня Трендафилова получи стипендия, покриваща 50% от таксата за обучение в магистърската програма на университета по бизнес администрация за ръководни кадри. Тя планира създаването на онлайн платформа, която скъсява дистанцията между фермерите и потребителите. Основната цел на нейния проект е да подкрепи малките производители, като същевременно даде възможност на потребителите да избират и купуват екологично чисти храни на преференциални цени. Платформата ще предоставя информация за местоположение, плодове и зеленчуци, които могат да бъдат закупени, а също така ще информира потребителите за предстоящи сезонни кампании в различни български ферми.

ГАЛЕРИЯ: NOVA и Американският университет за трети път връчиха стипендия за социални предприемачи

Ваня Трендафилова получи своето признание от президента и зам.-ректор по академичните въпроси на Американския университет в България д-р Джей Дейниъл Минингер и главния продуцент „Новини и актуални предавания“ на Нова Броудкастинг Груп Марта Евтимова на специално събитие.

„Образованието и медиите имат силата да изграждат информирано, отговорно и активно общество,“ заяви д-р Джей Дейниъл Минингер, президент и зам.-ректор по академичните въпроси на АУБ. „Партньорството ни с NOVA е доказателство, че когато тези две сфери работят заедно, те могат да вдъхновяват лидерство, ангажираност и устойчиви промени. Именно това стои в основата на нашата съвместна стипендия.“

„В NOVA изключително много ценим партньорството с Американския университет в България. Вече три поредни години сме заедно в тази вдъхновяваща инициатива, обединени от стремежа да подкрепим добрите социално отговорни идеи. Те имат силата да променят обществото, начина ни на мислене и да свързват хората“ – подчерта Марта Евтимова, главен продуцент „Новини и актуални предавания“ на Нова Броудкастинг Груп.

„Кандидатствах за NOVA EMBA Scholarship, защото смятам, че това е страхотна възможност да продължа своето кариерно развитие и да надградя наученото досега. Проектът възникна спонтанно и според мен той е липсващото звено, което да обедини българските ферми с хора от всички възрасти, които вярват в здравословния начин на живот“, сподели отличената Ваня Трендафилова.

За трета поредна година NOVA и Американският университет в България предоставят стипендията NOVA ЕМВА Scholarship за обучение в Executive MBA програмата на университета. Тя се определя след конкурс, в който бъдещи или настоящи предприемачи защитават проекти, решаващи значими социални проблеми в България. Първата стипендия за Executive MBA програмата на университета беше спечелена от Боян Неделяков през 2023 г. за неговия проект за безплатен скрийнинг, който открива навреме тежки заболявания. Втората стипендия отиде при Джейн Керкова през 2024 г. за нейното приложение за борба с разхищението на храна.

Редактор: Райна Аврамова