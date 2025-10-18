След две седмици по кината в страната тръгва новият български, детски филм „Ема и Шоколандия“. В комедията участват едни от най-любимите актьори, а сред тях като дядото е Кръстю Лафазанов, който се чувства комфортно в ролята. Признава, че се чувства добре във всякаква роля, а първата награда, която е получил е, за женска роля. Разказва, че е страхотно да снима с деца като Дария и да си партнира с колеги като Дарин Ангелов, Марги Хлебарова и дори два слона от Зоологическата градина. Това са хора с чувство за хумор, но благодари за поканата на режисьора на филма. Разказва, че се е наложило да бяга от слоновете и въпреки болки в ставата, се е забавлявал много по време на снимки. За първи път влиза в клетка на слонове, където се е подпрял на два пъти по оградата, по която тече ток.

„Много рядко вече се снимат детски или семейни филми, а е хубаво да отидеш на кино и да се посмееш с децата си. Мисля, че „Ема и Шоколандия“ ще създаде радост у хората и то не само в децата, но и в родителите, които ще видят себе си. Тази приказност и детският свят, които толкова много търсим, присъстват във филма. Интересно е как децата си ни представят, а също така е добре и ние да се видим през техните очи. Защото ние имаме друга представа за нас самите. Моите внуци ги виждам усмихнати и се надявам да имат хубаво детство. Щастливи са с родителите си, което прави мен изключително щастлив“, признава Лафазанов.

Споделя, че се опитва да отделя повече време на внуците си и ще гледа филма „Ема и Шоколандия“ чрез техните очи. За съжаление светът, в който живеем не е приказен. В него липсват мечтите, но трябва да се борим за тази наша Шоколандия.

Кръстю Лафазанов играе от години ролята на Министър Председател в постановката „Да, Господин Премиер!“ и то винаги пред пълни зали. В представлението участва и настоящият Министър на Културата Мариан Бачев, за когото е сигурен, че познава проблемите на гилдията и ще се бори за тях. Той самият никога не се е изкушавал от политиката и няма желание да стане част от хората, които променят нещата.

„Моята политика е театъра и изкуството. Ако мога нещо да променя чрез тях като направя хората по-добри или да ги накарам да се усмихнат, това е моята политика. Нямам качествата да правя друго“, разкрива комикът. „Мисля, че когато отключим сърцето на българина, тогава отключваме и усмивката му. В театъра в Шумен направихме един камерен спектакъл с монолог на един комедиен актьор, който разказва живота си чрез стендъп кабарето. Директорът на шуменския театър реши да покани колегите ми от Комиците, които веднага откликнаха. Стана различно представление, но понеже всеки път хората са ангажирани, съставът е различен. Представлението всеки път е различно, но пълни летните театри. Всички са много одухотворени и усещат необходимостта на публиката да се смее. Ще имаме представление в НДК на 21 ноември и дано да зарадваме публиката и в София.“

Кръстю Лафазанов е категоричен, че се радва от усмивката на хората. Когато видиш хората след представление, които те аплодират, ставащ щастлив.

Комедията „Ема и Шоколандия“ тръгва по кината в страната от 31 октомври 2025 г.

NOVA е медиен партньор на филма.

Редактор: Райна Аврамова