Какви са темите в следобедния блок на NOVA NEWS в понеделник
В "Социална мрежа" на 20 октомври от 15:20 ч. очаквайте:
Между утопията и реалността: аргументите за вредното влияние на социалните мрежи върху децата са налице, но работещо решение ли е забраната им?
Над 6000 бебета годишно се раждат преждевременно у нас, тенденцията е тревожна заради ниската раждаемост и демографската криза. Кои са рисковите фактори?
Редактор: Цветина Петрова
