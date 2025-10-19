В "Социална мрежа" на 20 октомври от 15:20 ч. очаквайте:

Между утопията и реалността: аргументите за вредното влияние на социалните мрежи върху децата са налице, но работещо решение ли е забраната им?

Над 6000 бебета годишно се раждат преждевременно у нас, тенденцията е тревожна заради ниската раждаемост и демографската криза. Кои са рисковите фактори?

Не пропускайте "Социална мрежа" всеки делничен ден от 15:20 ч.

Редактор: Цветина Петрова