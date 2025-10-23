Международната конференция iN Sofia 2025, която ще се проведе на 31 октомври в София, хотел „Хилтън“, ще събере ключови европейски и български институции, бизнес лидери и политици, за да формулират новата рамка на една конкурентоспособна и декарбонизирана европейска индустрия, с активната роля на България

Със своята Чиста индустриална сделка, представена през 2024 г., Европейският съюз опитва да разгърне индустриалната трансформация на Стария континент и реално поставя България пред избор: да стане активен участник или да остане зрител. В момент, в който технологичният и енергийният натиск се засилват, въпросът вече не е „дали ще се променим“, а „как и с кого ще го направим“.

Събитието iN Sofia 2025, организирано от водещия икономически сайт Economic.bg идва навреме, събирайки хора, които реално вземат решенията. Сред потвърдените участници са:

* Екатерина Захариева, европейски комисар за стартиращите компании, научните изследвания и иновациите;

* Томислав Дончев, вицепремиер и министър на иновациите и растежа;

* Жечо Станков, министър на енергетиката;

* Радан Кънев, евродепутат;

* Ян Дусик, заместник-директор на ГД „Действия по климата“ (DG CLIMA) в Европейската комисия;

* Татяна Лопес Гаридо, и.д. заместник-ръководител на отдел в ГД „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ (DG GROW);

* Мартин Дановски, заместник-министър на иновациите и растежа;

* Дончо Барбалов, заместник-министър на икономиката и индустрията;

* Милена Ангелова, член на Европейския икономически и социален комитет и генерален секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ);

* Ангелин Цачев, изп. директор на Електроенергиен системен оператор (ЕСО);

* Предприемачите Райчо Райчев, Огнян Траянов, Георги Георгиев, Доброслав Димитров;

* Индустриални лидери.

Кога и къде?

Събитието ще се проведе на 31 октомври 2025 г. в хотел „Хилтън“, София, с четири панела, фокусирани върху енергийния суверенитет, зелената трансформация, достъпа до суровини и европейските средства за индустрия. Участие ще вземат представители на европейски и български институции, бизнес предприемачи и експерти.

Какво да очаквате?

Практически отговори на ключови въпроси: Как България може да ползва регулациите като конкурентно предимство? Как бизнесът може да се модернизира, за да получи достъп до финансиране и да бъде подготвен за промените?

Срещи с визионери: Международни и български лидери, които вече градят „новата индустрия“ и позиционират България не като догонващ, а като формиращ фактор в европейската икономическа карта.

Нетуъркинг и участие в големия разговор: не само да слушате, а да влияете върху решенията, които предстоят.

