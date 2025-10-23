Йоана, Десислава и Гордиенко след „Игри на волята“.

София Кузева-Чернева – за Дана, 25 години след филма „Вчера“.

В „Пътят на красотата с Ина“ Мари Константин и нейните съвети за празничен уют у дома.

Ексклузивно интервю на Стаси Айви с италианската звезда Тони Сервило.

Редактор: Боряна Димитрова