„Пресечна точка”: За новите санкции срещу Русия и финансите на България
Михаела Маринова тества интуицията си в “Пееш или лъжеш”
Две елиминации в “Игри на волята” тази вечер
Михаела Маринова: Сигурна съм, че екипът на „Пееш или лъжеш“ ще се постарае максимално да ме заблуди
"Съдебен спор" заради развод
Александра: И за миг не съм си помисляла да използвам женския си чар, за да напредна в „Игри на волята“
Темите и гостите в предаването в петък от 9.30 ч.
Йоана, Десислава и Гордиенко след „Игри на волята“.
София Кузева-Чернева – за Дана, 25 години след филма „Вчера“.
В „Пътят на красотата с Ина“ Мари Константин и нейните съвети за празничен уют у дома.
Ексклузивно интервю на Стаси Айви с италианската звезда Тони Сервило.
Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".
Гледайте "На кафе" в петък от 9.30 ч. по NOVA.
