Приказен свят, изпълнен с джуджета, легендарни воини и магьосници очаква зрителите във фентъзи филма "Хобит: Неочаквано пътешествие" тази събота от 23.00 ч. по NOVA. Режисьор на лентата е Питър Джаксън, доказал се във фентъзи жанра с "Властелинът на пръстените". Филмът е първата екранизация от трилогията "Хобит", базирана на култовата книга на "Билбо Бегинс или дотам и обратно" на Дж. Р. Р. Толкин.

Билбо Бегинс (Мартин Фрийман) е въвлечен в епичен поход за освобождаване на Еребор – изгубеното царство на джуджетата, което отдавна е завладяно от дракона Смoг. Появилият се изневиделица вълшебник Гандалф Сивият се обръща към Билбо с покана да се присъедини към група от 13 джуджета, предвождана от легендарния воин Торин Дъбощит. По пътя той не само проявява изобретателност и смелост, която учудва дори самия него, но и се сдобива с пръстен, свързан със съдбата на Средната земя.

