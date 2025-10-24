„ABV поща получи престижната международна награда QUDAL – QUality MeDAL Bulgaria 2025/2026, класирайки се на първо място в категория „Web портал“.

С близо 2,5 милиона потребители, ABV остава дълбоко вплетена в дигиталната култура на България – услуга, която вече на 26 години се развива заедно с технологиите.

„Наградата е много ценна за нас, защото това е независимо проучване, което не е в България, не е платено и е изцяло базирано на обратната връзка с потребителите. За мен то е едно огромно признание за едно 26-годишно усилие да бъдем на гребена на нуждите на българските потребители“, заяви изпълнителният директор на Netinfo Александър Варов.

ABV поща е дълбоко вплетена в дигиталната култура на България. Тя е една от първите подобни услуги у нас и непрекъснато се развива с технологиите. От началото на века насам АБВ не е просто електронна поща, а се превръща в информационен портал. Днес е едно от най-посещаваните места за изпращане на файлове с голям размер.

„В момента доминиращите причина да използваш услугата са четири. Първата е електронна търговия, която е огромен бум и огромна част от комуникацията с електронната търговия минава през имейл. Второто много важно нещо са личните финанси и повечето потребители възприемат пощата като най-сигурното място да си получат извлеченията на статуси, без значение дали са инвестиции или спестявания. Третото е регистрация по платформи, защото повечето такива изискват регистрация по имейл. Затова е изключително важно да имаш място, от където да контролираш тази регистрация, независимо дали става дума за фейсбук, банка или електронен магазин. Четвъртото е търсене на работа“, разяснява за какво най-често хората използват своята лична електронна поща Александър Варов.

Все по-актуална тема е киберсигурността. От една страна е важно услугата да остане достъпна, дори и в най-тежките моменти, а от друга потребителите да осъзнаят своята роля в собствената си сигурност.

„Ролята на пощата е ключова, защото обикновено тя държи достъпа до вашите акаунти. От една страна ние работим за киберсигурност - в смисъл услугата да е достъпна дори и в тежки моменти. Тоест ако ви хакнат компютъра, което е най-честия случай, а вие не сте си защитили пощата с необходимите допълнителни атрибути, то хакерите ще стигнат и до пощата ви. Затова предстои една много голяма кампания, в която искаме да пробваме да обясним на хората по друг начин – не досаден и скучен, колко важно е за тях, да се фокусират върху сигурността на услугите, които ползват и на електронната поща, като някакъв ключ към всички тях“, допълва изпълнителният директор на Netinfo.

Редактор: Райна Аврамова