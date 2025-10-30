-
Златният шалтер променя играта за първи път в “Пееш или лъжеш”
-
Наталия от „Игри на волята“: Ръждавичка е малко стихийно бедствие, но е вълшебна на Арената
-
„Ничия земя“: Вдъхновени от Денис Ризов
-
Божански се изправят срещу Аналогови в "Семейни войни"
-
Игра с хумор и положителни емоции в "Сделка или не"
-
„На кафе“ с Преслава, Гергана Змийчарова и Наталия от „Игри на волята“
Честит рожден ден на всички, свързани със „Здравей, България"!
С празнична торта екипът отбеляза 25-годишнината на най-успешния сутрешен блок.
„Честит празник на всички, които имат принос и са работили в „Здравей, България“!", пожела водещият на предаването Виктор Николаев, който беше в компанията на изпълнителния продуцент Иван Христов, дежурния продуцент Ивана Иванова, водещите Мина Илиева и Николай Василковски. Към тях се присъедини Гала, която изненада екипа с вкусни подаръци, оформени като картата на България.
„Пожелавам ви телевизионно дълголетие и да продължавате да имате доверието на зрителите. То ще е така, защото яростно търсите истината. Честит празник на всички колеги!“, отправи своите пожелания водещата на „На кафе“ Гала.
Виктор Николаев припомни, че още на времето топката е високо вдигната от Милен Цветков, който стартира предаването преди 25 години. "Благодарим за доверието. Най-голямата сила сте вие – нашата публика с вашето доверие", сподели водещият.
Гала си спомни за първия ефир на „Здравей, България“. „Първият ми спомен е с Милен. Стояхме пред стълбите в телевизията в Дианабад. Аз умирах от ужас, че ще водя 3 часа живо предаване, а той беше толкова въодушевен и щастлив“, разказа Гала.
Редактор: Райна Аврамова
Последвайте ни