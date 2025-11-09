Десетки компании посрещнаха нашите сънародници в Нидерландия, за да им представят конкретни възможности за реализация у нас. Сред официалните лица, отправящи послания към българите в Хага, беше и бившият капитан на националния волейболен отбор Владимир Николов.

„И тук, както и навсякъде където пътуваме из Европа, виждаме много мотивирани хора, които са наясно какво искат в живота си. И свързват бъдещето си с България“, споделя Андрей Арнаудов.

„След като тези, които се прибира, са повече от тези, които заминават вече няколко години подред, очевидно България има какво да им предложи“, допълва Иван.

„Вярвам, че в България е по-хубаво и по-лесно да се успее и тя е нашият дом“, категоричен е Владимир Николов.

