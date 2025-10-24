На 9 ноември Bulgaria Wants You ще посрещне българската общност в Нидерландия. Форумът „Кариера и живот: Защо в България?“ ще срещне посетителите си с водещи работодатели от България и представители на институции, които ще отговорят на конкретни въпроси за кариерните и житейските перспективи у дома.

Сред вдъхновяващите лектори, които ще споделят своите истории и професионален опит, са волейболната легенда Владимир Николов, изпълнителният директор на J. P. Morgan Александър Каролев, основателят на Volt Premium Taxi Огнян Попов и популярният стендъп комедиант и телевизионен водещ Николаос Цитиридис.

Събитието отново ще обедини вдъхновение, знание и лични срещи – комбинация, която дава на българите по света не само информация за възможностите в страната, но и реален повод да повярват, че връщането у дома може да бъде ново начало, а не крачка назад.

Регистрация за събитието е възможна в сайта на Bulgaria Wants You.

По-рано тази есен Bulgaria Wants You посети Испания за първи път и събра стотици българи в Мадрид. В уютната атмосфера на българското посолство форумът „Кариера и живот: Защо в България?“ отново се превърна в място за среща на хора, които макар да живеят далеч, продължават да търсят връзка с родината – не само с носталгия, но и чрез възможности за бъдеще.

Събитието беше открито с приветствие от Н. Пр. г-н Алексей Андреев, посланик на Република България в Кралство Испания, който подчерта значението на подобни инициативи за поддържането на живата връзка между българската общност в чужбина и страната. „Най-добрата работна ръка за България са именно българите. Тези българи, които са разпръснати по цял свят и работят за брутния вътрешен продукт на много държави.“, допълни той. Сред гостите беше и г-жа Биляна Манолова, заместник-председател на Българо-испанската търговска камара, която сподели своя опит в развитието на икономическите и бизнес отношения между двете държави.

На сцената се качи и Мартин Петров – родният национал, който остави следа в отбори като „Атлетико Мадрид“, „Манчестър Сити“ и „Волфсбург“. Той говори откровено за пътя си в чужбина, за уроците, които животът му е дал, и за усещането, че независимо колко далеч стигаме, корените винаги ни дърпат обратно към мястото, откъдето сме тръгнали.

Форумите на Bulgaria Wants You създават пространство, където българите по света могат да обменят опит, да черпят вдъхновение и да открият нови възможности за развитие у дома. Те напомнят, че България не е само място, от което сме тръгнали, а също така място, където можем да изградим своето бъдеще.

Редактор: Станимира Шикова