Когато програмист лови духове, а чувствителността му се сблъска с камерите на Big Brother, резултатът е нещо средно между паранормално и напълно човешко. Стефан Николов - създателят на първия български канал за свръхестественото и човекът, който твърди, че „усеща, когато около него има нещо от отвъдното“, гостува при Елена Сергова в „Голямата сестра Podcast“ и признава: „Усетих, че прекалих с реването“.

„Това бях аз! Бях забравил за камерите и показах чувствата си“, казва Стефан, който стигна до финалната седмица и почетното седмо място по „паранормален начин“ както сам се шегува. Макар да е определян от повечето съквартиранти като безхарактерен, той приема това с усмивка и допълва - „По-добре да си прекалено добър, отколкото фалшив, а аз имам непоносимост към фалша, особено към Стоянов и Сияна“.

Темата за емоциите и връзките преминава през целия разговор. Стефан за първи път разказва как успява да съчетава романтична връзка и бизнес партньорство с приятелката си Сафи - жената, която монтира всичките му видеа, но не вярва в духове. „Тя беше твърдо против да вляза в Къщата” допълва той. Ловецът на духове разказва и защо са дали над 20 000 лева, за да пътуват до Америка и да спят в обладана къща.

Стефан споделя още защо не е могъл да целуне Сияна по бузата, какво не е харесал в бунтарството на Валентин Котов и защо въпреки различията между тях е успял да се сближи с пълната си противоположност - Иван, който беше дисквалифициран заради агресивното си поведение.​

На въпроса кой е неговият фаворит за победа, Стефан без да се замисля отговаря: „Давид има много голямо сърце. Никой друг не е достоен за финал“.

От софтуера до свръхестественото, от камерите до демоните - Стефан Николов остава човек, който не вярва в случайностите. Какво още видя той отвъд реалността на шоуто? И дали след излъчването на епизодите приятелката му се съмнява в сексуалната му ориентация?

