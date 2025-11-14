-
-
-
-
-
-
Бизнес дамата е гост в подкаста “Голямата сестра”, където коментира последните събития в Къщата на Big Brother и разкрива най-големия си порок
Да бъдеш едновременно люлински гамен и възпитана жена - това е дилемата, с която Елена Георгиева живее, диша и влиза в Къщата на Big Brother. От стратег с хладен ум до една от най-емоционалните участнички, тя отпада на шесто място броени дни преди финала, но остава сред най-запомнящите се лица от сезона.
“На мъжете по-лесно им прощават грешките”, заяви Елена пред водещата Елена Сергова в “Голямата сестра Podcast”. “Много е трудно една жена да спечели Big Brother. Ние трябва не просто да играем - трябва да доказваме” допълва тя.
Зловещо гурме очаква съквартирантите в Big Brother
Бизнес дамата, която влезе, за да изпита емоционалната си интелигентност, признава, че още не може да анализира какво точно се е случило в последната ѝ седмица. “Светът на Big Brother е много интересен и много мистериозен”, споделя тя, намеквайки и за събитията около Сияна, които според нея са изместили зрителската подкрепа.
Елена говори откровено за най-трудните си моменти, включително за загубата на бебето си в четвъртия месец от бременността: “Това ме направи по-смела. Вече взимам решенията си сама и не се страхувам.”
Съквартирантите гонят един от Къщата на Big Brother тази вечер
Кой е най-големият порок на Елена и защо е имала период в живота си, в който е употребявала трева?
С емоционална честност и здрава люлинска интуиция, Елена завършва: “Победителят трябва да е Давид! Той има голямо сърце и чиста душа и заслужава силен старт в живота си”.
Ебру от Big Brother: Стискам палци на Елена, но ако съм реалист, ще спечели Котов
Защо Елена отказа да се види с най-близкия си човек срещу 2000 лева от наградния фонд? Вярва ли наистина, че победителят няма да си тръгне със 100 000 лева? Как реагира на завръщането на Михаела и смята ли, че тя играе ролята на “кръстоносец” в Къщата?
Редактор: Райна Аврамова
