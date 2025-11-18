След повратната точка с присъдата на Михаела (Маргарита Лъчезарова) за тежка телесна повреда и шокиращото й влизане в затвора, съдбата на семейство Арнаудови е заложена на карта. И докато момичето се опитва да оцелее въпреки тежките условия и тормоза зад решетките, нейната майка Ина (Гергана Данданова) се предава в полицията с фаталното самопризнание, че точно тя е убила звездата Валери Гендов (Явор Ралинов). Ина дори предоставя оръжието, с което е извършено престъплението. Какъв точно е нейният разказ за деня на убийството и как го е извършила, докато официално е била в затвора – ще разберем в следващия епизод на “Клетката”, в който действието се развива два месеца след драматичните самопризнания.

„Клетката“ 2: Сблъсък на доброто и злото във всеки от нас

Колкото и време да е минало, Димитър Пелев (Асен Блатечки) отказва да повярва във версията на Ина. Според него, тя не е способна да убие човек и търси начин да го докаже. С помощта на своя приятел Владо (Юлиян Малинов) той опитва да се сдобие с балистичната експертиза. Иска съдействие и от директора на затвора Бочев (Веселин Калановски), за да прегледа записите от камерите в деня на убийството. Ще успее ли да стигне до необходимата информация и какви изводи ще си направи?

Шокираща завръзка в първия епизод на „Клетката“ 2

Междувременно, два месеца след влизането на Михаела в затвора отношенията между нейния баща Тодор Арнаудов (Мартин Димитров) и София Гендова (Жаклин Дочева) се задълбочават още повече. Те заживяват заедно като истинска двойка и искат да поставят ново начало. Тото е готов да продаде наследствения бар и да търси развитие по икономическата специалност, която е завършил навремето. А София се заема със случай на ужасяващо домашно насилие, на чиято кауза тя се посвещава безвъзмездно. Но двамата дори и не подозират как ще се преобърне животът им само за 24 часа. И докато изненадващо събитие ще ги порази и остави направо безмълвни, една загадъчна среща заплашва да разбие плановете на Тото за нов живот. Какъв обрат ще настъпи за влюбените и могат ли да се справят с последствията?

„Клетката“ 2 – битката на „малкия“ човек срещу системата

Отсъстващият главен надзирател Кирил Горанов (Веселин Петров) най-накрая се връща на работа, но е понижен. Пелев, който вече е само психолог на хонорар в затвора и провежда предимно групови терапии, не е доволен да види отново Горанов. Каква е причината за отстраняването на бившия главен надзирател и за неговото възстановяване на служба, и кой го наследява на отговорния му пост? Отговорите ще получим във втория премиерен епизод на “Клетката” тази вечер, от 22:00 ч. по NOVA.

