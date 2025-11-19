Още със завръщането си обратно в затвора Ина Арнаудова (Гергана Данданова) е изненадана да види, че дъщеря й Михаела (Маргарита Лъчезарова) вече е доста по-спокойна и донякъде се е адаптирала в ужасната обстановка. За два месеца тя е успяла да преодолее първоначалния си шок. 18-годишното момиче стриктно следва първия съвет на своята съкилийничка Маргарита (Мира Бояджиева) да не показва слабост и така успява да се справи с тормоза зад решетките.

Но притесненията на Ина нарастват всеки ден – тя се страхува, че някой може да навреди на Михаела или да я забърка в нещо лошо. Отчаяната майка не се отлепя от дъщеря си, пази я постоянно, влизайки в остри конфликти с всеки, който се навърта около нея. Това започва да дразни Михаела, защото я прави да изглежда по-слаба в очите на другите.

Неочакван обрат за Тото и София в „Клетката“

Ина е силно разтревожена, когато забелязва, че нейният враг от близкото минало – опасната затворничка Милкана (Иванка Шекерова) – често търси компанията на дъщеря й насаме. Страховете на майката съвсем ескалират, когато забелязва синкав белег по ръката на момичето, но за неин ужас Михаела отказва да даде обяснение. На какво е готова Ина, за да разбере истината и до какви неочаквани разкрития ще я отведе тя?

Напрежението ще се вдигне още повече с внезапното завръщане на една от най-противоречивите личности в затвора. Коя е тя и защо ще предизвика пълен обрат на драматичните събития зад решетките?

„Клетката“ 2: Сблъсък на доброто и злото във всеки от нас

Едва зарадвал се на щастливата новина, че за втори път ще става татко, Тодор Арнаудов (Мартин Димитров) е потресен след срещата си с Архонта (Боян Младенов). Мафиотът безскрупулно лъже, че не си е получил парите и го изнудва да извърши измама за милиони в негова полза. Ако иска да спаси семейството си, Тото трябва да влезе в престъпна схема за присвояване на 50 милиона от омразния конкурент на Архонта – Никола Харалампиев-Хами (Димитър Живков). Притиснат до стената, Тото проучва своята „мишена“, за да разбере подробности за живота и хобитата на известния бизнесмен. Какъв хитър ход ще измисли, за да се сближи с екстравагантния милионер и ще бъде ли разкрит?

Шокираща завръзка в първия епизод на „Клетката“ 2

София Гендова (Жаклин Дочева) най-накрая е щастлива, както никога досега. От момента, в който вижда двете чертички на теста за бременност, тя усеща, че дългогодишната й мечта за дете започва да се сбъдва. Нейната кампания против домашното насилие се разраства и получава голяма гласност в медиите и социалните мрежи. Окрилена, Гендова се надява да помогне на все повече пострадали, но една злокобна среща ще я шокира, сваляйки я на земята. Кой е авторът на изненадата и ще приеме ли София една пагубна сделка с дявола?

Отговорите ще открием в третия премиерен епизод на “Клетката” тази вечер, от 22:00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова