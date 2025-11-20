Въпреки разобличаването на замесените в нелегалната търговия с кръв в затвора и уволнението на трима служители, скандалът коства на директор Бочев (Веселин Калановски) предупреждение от инспектората. Той усеща напрежението и решава да предприеме спешни мерки. В желанието си да има по-здрав контрол, Бочев организира избори за нов председател на съвета на затворническия колектив или така наречения “кмет”. Лишените от свобода трябва сами да изберат своята победителка чрез гласуване. Чии задкулисни интереси ще се сблъскат челно в надпреварата и коя ще бъде новата кметица на затвора, за изненада на абсолютно всички?

„Клетката“ 2: Сблъсък на доброто и злото във всеки от нас

От известно време Ина Арнаудова (Гергана Данданова) забелязва, че бившият главен надзирател Кирил Горанов (Веселин Петров) постоянно се промъква и усамотява в малка стаичка, която държи под ключ. Търсейки коз срещу него, за да има с какво да го държи, тя измисля опасен план, с който да разбере повече за мистериозното му скривалище. Как Ина ще стигне до истината и каква злокобна тайна ще разкрие най-неочаквано?

Опасно завръщане, нов герой и сделка с дявола в „Клетката“

Връзката на София Гендова (Жаклин Дочева) и Тодор Арнаудов (Мартин Димитров) разцъфва след прекрасната новина, че ще имат бебе. Двамата са много радостни, но намесата на Архонта (Боян Младенов) в живота им помрачава тяхното щастие. Той безскрупулно ги изнудва и използва за свои цели, заплашвайки ги поотделно да пазят всичко в пълна тайна, иначе ще пострада семейството им.

Тото не смее да признае пред София за изнудването от мафиота, страхувайки се, че така ще навреди, както на бременната си половинка, така и на своите близки . Тайната му тежи, но още по-лошото е, че времето изтича и той спешно трябва да задейства мръсната поръчка срещу известния милионер Никола Харалампиев-Хами (Димитър Живков). Успял вече да се запознае с него, Тото влиза в много рискова двойна игра, представяйки се за свръх богат предприемач с интересни идеи. Но каква точно е схемата за измама и дали ще сработи при Хами?

Неочакван обрат за Тото и София в „Клетката“

Също насила въвлечена в игрите на Архонта, София е принудена да регистрира фондация, на чиято сметка започват да пристигат големи суми като “дарения”. Но фондацията й не симулира дейност, напротив – София е твърдо решена да продължи каузата си срещу домашното насилие, дори се заема да помага с каквото може и в затвора. Ще успее ли да прокара новата си инициатива и как ще повлияе тя на затворничките?

