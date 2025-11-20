Бившият 22-годишен военнослужещ Стефан Стоянов напусна работата си, за да преследва нещо по-голямо - да влезе в Big Brother с увереност, че му предстои ново начало. И го получи. Почетното четвърто място е само началната точка на история, която започва още преди година, когато Стефан се хваща на бас с приятелите си, че ще влезе в шоуто… и накрая се оказва прав.

Разговорът с водещата Елена Сергова разкрива образа на Стоянов, който не успяхме да видим достатъчно - момче, което е било три седмици без огледало в армията и днес продължава да се пита къде свършва суетата и къде започва самоуважението. Стоянов твърди, че не е играл пред камерите и само за публиката: „Няма как два месеца да играеш образ“. И въпреки това позиранията му пред огледалата остават една от най-коментираните теми в Къщата.

Трудната част за него е емоционалната. Признава, че Сияна го е предразположила да говори за чувствата си, но и че му е било сложно да се отпусне напълно. „Съжалявам, че не бях до нея, когато имаше нужда от мен“, признава младият модел. А след предаването мечтае да подобри емоционалната си интелигентност - нещо, което сам смята за неизбежна част от порастването.

Любовта в Къщата? Стоянов е категоричен: „Да, заедно сме със Сияна. Аз искам да съм със Сияна и го заявявам“. Разказва и за това, че именно тя е първото момиче, което някога е запознавал с родителите си. Коментарите, драмите, ревността, моментите на недоизказване - всичко това се разгръща в подкаста от първо лице.

Стоянов говори и за живота извън любовната линия - за наднорменото тегло, което е променило отношението му към храната, за мечтата му да отвори малък ресторант за здравословно хранене и за това как реагира на еротични съобщения от мъже в социалните мрежи. Бившият военен коментира и линка за парични дарения в профила си в Instagram, за който хората спекулират.

Вярата за него е също толкова важна: „Никой не идва на този свят без вяра“, казва Стоянов, а именно екстремните ситуации в Къщата само са го върнали към тази основа.

И макар да е дисциплиниран, целеустремен и понякога резервиран, мечтата му е изненадващо крехка и човешка - след 10 години иска просто стабилно семейство. „Да имаш дете е най-голямата благословия“ - допълва Стоянов.

