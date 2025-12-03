Нелегалните боеве, организирани тайно в затвора, продължават да печелят все по-високи суми в „тъмната мрежа“. А слуховете за снощната битка между Ина Арнаудова (Гергана Данданова) и бременната Гергана (Теди Русева) направо възмущават затворничките. Всички жени се настройват срещу Ина и дори успяват да убедят Михаела (Маргарита Лъчезарова), че майка й е постъпила като абсолютен звяр в боя. Момичето е шокирано от разказите, а отвращението към поведението на Ина стига до краен предел. Отчаяната майка вижда как губи доверието на детето си и се чуди какво може да направи.

Нелегалните затворнически боеве ескалират опасно в „Клетката“

Но проблемите на Михаела се умножават с всеки изминал ден. Едно посещение на приятеля й Любомир (Иван Горанов), дошъл на свиждане с болезнени новини, я срива до основи. Опитната затворничка Велина (Яна Кузова) забелязва колко е разклатено 18-годишното момиче и хитро го оплита в мрежите си от лъжи и манипулации. Така Михаела поддава на натиска и решава да се присъедини към бягство от затвора, което уж вече е подготвено. Дочула, че има вероятност да кроят капан на дъщеря й, Арнаудова е в паника – усеща, че не може да я спре, а тъкмо се бори за нейното предсрочно освобождаване. Ще успее ли един безразсъден ход на Ина, в опит да осуети бягството и как ще се стигне до фатален сблъсък между майка и дъщеря?

Тежки изпитания за Ина и Димитър в „Клетката“

Положението става много напечено и за Тодор Арнаудов (Мартин Димитров). Стигнал успешно до кръга на доверието на Харалампиев (Димитър Живков), той започва да допуска грешки. Измамата с мнимия строеж на българска писта за Формула 1 хваща на въдицата екстравагантния Хами, но той не е единствен. За ужас на Арнаудов, мълвата за пистата все по-бързо се разпространява в средите на софийските милионери. Поредните бизнесмени със свободен капитал настояват да се включат като инвеститори в апетитния проект и той вече се чувства притиснат отвсякъде. За капак, изпратената да го шпионира опасна красавица Елизабет (Аделина Томова) съвсем обърква плановете му и го следи изкъсо, представяйки се навсякъде за негова любовница.

Тото и София с поразяващи разкрития в „Клетката“

Тото усеща, че затъва все по-лошо в двойствения си живот, когато се появява и следващият сериозен кандидат инвеститор Кондов (Зафир Раджаб). Той му отправя много примамливо предложение, на което трудно се отказва. Ще издържи ли Тодор Арнаудов на напрежението, или ще свали своята маска? И какъв драматичен обрат ще настъпи внезапно в цялата ситуация?

Изгубила мечтата си да стане майка, отчаяната София Гендова (Жаклин Дочева) сякаш започва да губи малко по малко и от себе си. Емоционалното й решение да приеме офертата на Архонта (Боян Младенов) и да влезе в мръсните води на политиката, я води към съвсем нови хоризонти. Така София се опитва да забрави болката и да се фокусира върху своето професионално развитие. В първия си телевизионен дебат на тема „Насилието в образователните институции“ тя среща опонент какъвто не е очаквала. София е поставена в критично положение, а напрежението ескалира. Ще съумее ли да запази самообладание, без да пристъпи моралните си принципи? И докъде е готова да стигне, за да защити своите накърнени чувства и позиции?

