Проблемите за Ина Арнаудова (Гергана Данданова) се умножават всеки ден. Влязла доброволно в затвора, признавайки чужда вина, тя има една единствена цел – да пази дъщеря си зад решетките. Според нея, момичето не би оцеляло в ужаса на женския затвор. 18-годишната Михаела (Маргарита Лъчезарова) напълно я опровергава, дори се „адаптира“ твърде добре в обстановката и успява да се забърка в някои престъпни схеми на затворничките. Първоначално Ина отказва да приеме, че дъщеря й участва в нелегално производство на алкохол. Тя търси доказателства и е твърдо решена, ако намери такива, да потули случая пред ръководството, за да спаси дъщеря си от сурово наказание. Какво ще открие и кое ще предизвика фатален сблъсък между майка и дъщеря?

Затворничките избират кметица, а Ина разкрива злокобна тайна в „Клетката“

Събитията се развиват по най-неочакван начин и за Димитър Пелев (Асен Блатечки). Посочен от уволнения Бочев (Веселин Калановски) за временно изпълняващ длъжността директор на затвора, Димитър е затрупан от нови и нови проблеми. Затова не забелязва промяната и напрежението вкъщи, водещи до пагубни последствия. Но той не забравя за важния въпрос, който разследва от известно време. Димитър не вярва на самопризнанията на Ина, че е подкупила тогавашния главен надзирател Кирил Горанов (Веселин Петров) да я пусне от изолатора и така е убила Шандо. Като директор Пелев най-накрая има достъп до записите от камерите на затвора, за да провери дали любимата му е излизала от изолатора в деня на убийството. Какво ще бъде неговото изумление при преглеждането на видео архива, кое ще постави под въпрос доверието между Ина и Димитър и защо животът на малкия му син ще бъде застрашен?

Опасно завръщане, нов герой и сделка с дявола в „Клетката“

Ужасна вина постоянно разяжда София Гендова (Жаклин Дочева). Чудовищните спомени от деня, в който е убила мъжа си, не излизат от главата й. Само две неща я спасяват: мисълта, че е бременна и има втори шанс за щастливо семейство с Тото, както и каузата срещу домашното насилие. Отдадеността да помага на нуждаещи се хора поне малко успокоява нейната съвест. Дейността й е забелязана от влиятелни политически лица и тя получава изненадваща покана. Ще се изкуши ли да влезе в опасните води на властта?

Неочакван обрат за Тото и София в „Клетката“

Междувременно, Тодор Арнаудов (Мартин Димитров) поема глътка въздух след изпълнението на задачата от Архонта (Боян Младенов) и вярва, че е приключил с двойния живот. Известният милионер Никола Харалампиев-Хами (Димитър Живков) вече е дал 54 милиона за участието си в проекта с мнимата българска писта за Формула 1. Но надеждата на Тото се оказва мираж. Архонта има други планове, а Хами решава да се сближи още повече с Арнаудов, въвеждайки го в своя личен кръг на доверие. Тото е в ступор – оказва се почетен гост в клуба на милионера и е подложен на тайно посвещение с шокиращ подарък, който не може да откаже. Ще успее ли да се спаси чрез поредните машинации или ще потъне съвсем в порочното блато?

