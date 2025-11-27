Тодор Арнаудов (Мартин Димитров) е шокиран след вечерта в клуба на Харалампиев (Димитър Живков), където бе въвлечен по неволя „в кръга на доверието“ на милионера. Отървал се с хитрост от скандалния финален ритуал за приемане на нови членове в групата, Тото осъзнава, че вместо да се измъкне от измамата, затъва все по-опасно. Хами е толкова горд със своето включване в проекта за построяване на българска писта за Формула 1, че е разказал на повечето си приятели милионери. Дори прави мащабни планове за цял комплекс от хотели, ресторанти, казина и други увеселителни заведения около пистата. Тото е в ужас, страхува се, че започва прекалено много да се разчува и измамата може да лъсне всеки момент.

Тежки изпитания за Ина и Димитър в „Клетката“

Става още по-лошо, когато бизнесмени с големи възможности започват упорито да го преследват, настоявайки и те да се включат в проекта. Притиснат до стената, Арнаудов трябва да вземе спешно решение. Но какво ще е изумлението му, когато най-случайно стигне до поразяващо разкритие за същинските мръсни игри на Архонта (Боян Младенов)? Как точно ще открие истината и по какъв начин това ще повлияе на ситуацията?

Затворничките избират кметица, а Ина разкрива злокобна тайна в „Клетката“

София Гендова (Жаклин Дочева) е потресена, когато разбира, че тайно е използвана за муле, внасяйки наркотици зад решетките за бременна затворничка. Тя се чувства ужасно измамена, защото е мислила, че помага на жената да получи пакети с продукти от близките си. Ще съобщи ли София за дрогата, която се внася с пратките? И как един зловещ инцидент ще доведе до още по-голямо разкритие с фатален обрат на събитията?

Опасно завръщане, нов герой и сделка с дявола в „Клетката“

Временният директор Димитър Пелев (Асен Блатечки) не може да си поеме дъх. Скандалите в затвора идват един след друг. Новата компютърна зала вече е затворена до второ нареждане заради видеото със затворническия стриптийз. А след откриването на рецептата за домашен алкохол, Пелев забранява консумацията и внасянето на захар и плодове зад решетките.

Неочакван обрат за Тото и София в „Клетката“

Затворничките са ядосани, но негодуванието им расте още повече след поставения ултиматум за кражбата на хард диск от кабинета на директора. В него е възстановеният видео архив с изтритите записи от камерите в затвора, които са много ценни за Димитър и доказват невинността на Ина. Ако никой не си признае за кражбата, ще бъдат наказани всички. Кой и защо е присвоил записите, които не могат да бъдат възстановени повторно? След поредния инцидент в затвора Димитър прави стъпка, която ще повиши напрежението до краен предел.

Какво ще се случи с малкия му син Борис (Филип Николов) след произшествието на пътя? И каква безскрупулна идея хрумва на новия социален инспектор Васев (Сотир Мелев), който търси начин да печели пари на гърба на затворничките през „тъмната мрежа“?

