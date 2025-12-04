Тодор Арнаудов (Мартин Димитров) е в капан, а времето безмилостно тече. Мнимият инвеститор Боян Кондов (Зафир Раджаб), оказал се инспектор от ДАНС под прикритие, е разкрил измамата с фалшивия проект за строеж на българска писта за Формула 1. Арнаудов осъзнава, че съвсем скоро ще гръмне като бушон, докато Архонта (Боян Младенов) ще се измъкне невредим. Тото има срок от три дни, за да съдейства на службите, в противен случай ще бъде повдигнато обвинение срещу него. Притесненията му са, че какъвто и ход да направи, трудно ще остане жив. И докато той трескаво мисли как да постъпи, шокиращо убийство ще пренареди картите по драматичен начин. Коя е жертвата и какви ще са последствията?

Майка и дъщеря с фатален сблъсък в „Клетката“

Набедена за инцидента с майка си и изпратена в изолатора, Михаела (Маргарита Лъчезарова) не успява да се включи в планираното бягство от затвора. Тя дори не подозира, че приятелят й Любомир (Иван Горанов) се е разделил с нея, за да й помогне. Той изпълнява своята част от сделката с баща си Георги Алексиев (Димитър Баненкин), дава доказателство за раздялата с момичето и се готви да замине за Англия, както му е обещал. Сега е ред на Алексиев да спази дадената дума и да оттегли своите обвинения, заради които Михаела е в затвора с 8-месечна присъда. Има ли надежда тя да спечели свободата си?

Нелегалните затворнически боеве ескалират опасно в „Клетката“

София Гендова (Жаклин Дочева) още не може да се съвземе след загубата на бебето и болката все повече я разяжда отвътре. Тя е шокирана от емоционалните признания на Тото, че е бил изнудван и въвлечен принудително в престъпната схема на Архонта, но това по-скоро я изпълва с гняв. Ядосана е на себе си, на съдбата, на Тото, на всички. София прикрива истината, че същото се е случило с нея и явно безскрупулният мафиот ги е вкарал и двамата в двойна игра, за да ги използва. Тя усеща едно нарастващо отчуждение в душата си и не иска повече да бъде жертва, дори е готова да се опълчи на Архонта. Но напомнянето на Ина (Гергана Данданова), че идва време да действат според договорката между двете, я поставя пред много трудно решение. Готова ли е София да направи самопризнания за убийството на мъжа си и да влезе в затвора вместо своята приятелка?

Тото и София с поразяващи разкрития в „Клетката“

Междувременно, надзирателят Горанов (Веселин Петров) и социалният инспектор Васев (Сотир Мелев) продължават с организирането на тайни женски боеве зад решетките. Те печелят все по-големи суми в „тъмната мрежа“ с нови, още по-чудовищни идеи. Поредната от тях е зрелищен турнир в няколко рунда с повече затворнички. Кои от осъдените ще бъдат въвлечени в него и какъв обрат ще настъпи, когато бъде застрашен животът на една от жените?

Гледайте в новия епизод на “Клетката” тази вечер от 22:00 ч. по NOVA!

СНИМКА: NOVA / Красена Ангелова

Всички новини за „Клетката“ следете на Facebook страницата и официалния Instagram профил.

Редактор: Боряна Димитрова