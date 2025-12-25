Тази вечер в Народния театър ще се проведе традиционният благотворителен спектакъл „Българската Коледа“, който е под патронажа на президента Румен Радев. Това е 23-тото издание на инициативата и тази година тя е в подкрепа на хронично и тежко болни деца.

За 23-ти път "Българската Коледа" ще обедини сили за тези, които са ни най-важни и най-много имат нужда от нашите грижи, а именно нашите деца. На една сцена ще се обединят публични личности и артисти в една кауза. Тази година "Българската Коледа" гледа към деца с хронични и тежки заболявания. За миналата година равносметката е следната: над 3 милиона лева, събрани с "Българската Коледа", с които е помогнато на над 550 деца. Закупена е високо технологична апаратура за български лечебни заведения. В момента в Народния театър се провежда генерална репетиция. Водещи ще бъдат актьорите Даниел Върбанов и Александра Лашкова, а диригент и музикален продуцент е Георги Милтиядов. Тази година ще присъстват отново президента Румен Радев и съпругата му Десислава Радева.

Обичани български изпълнители и млади музикални таланти ще подкрепят каузата по време на концерта. С участието на Биг бенда на БНР с диригент Георги Милтиядов на сцената на Народния театър ще излязат Вокална група „Радиодеца“, БНР, Веселин Маринов, Поли Генова, Група „D2”, Мария Илиева, Елизабет, Васил Петров и детска вокална група „Мики Маус“, Радко Петков, Християна Лоизу, Стефан Илчев, Невена Пейкова, Детска вокална група „Бон-Бон“, „ЛаТиДа“, Валериа Войкова, Квартет „Дестини“, Дивна Петрова и балетно студио „Съгласие“, Плевен, Мишел Атанасов, Ванеса Кърпачева и Национално училище за танцово изкуство.

Зрителите на празничния концерт могат да подкрепят каузата на децата в беда с изпращане на благотворителен SMS на номер 1117.

Началото е точно в 20.00 ч., а концертът ще бъде излъчван на живо в ефира на NOVA.

