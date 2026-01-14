Не пропускайте „Денят на живо с Наделина Анева”, след новините в 17 часа
В четвъртък в "Денят на живо с Наделина Анева" ще видите:
Предсрочен вот – очаквания, резултати, коалиции – в студиото депутатът от ПП–ДБ Людмила Илиева.
И още: цените на храните в евро и търговското споразумение с МЕРКОСУР – гост доц. Огнян Боюклиев от Института за икономически изследвания към БАН.
Редактор: Ралица Атанасова
Не пропускайте „Денят на живо“ с Наделина Анева след новините в 17 часа.
