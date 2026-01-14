В четвъртък в " Денят на живо с Наделина Анева " ще видите:

Предсрочен вот – очаквания, резултати, коалиции – в студиото депутатът от ПП–ДБ Людмила Илиева.

И още: цените на храните в евро и търговското споразумение с МЕРКОСУР – гост доц. Огнян Боюклиев от Института за икономически изследвания към БАН.



