Не пропускайте „Денят на живо с Наделина Анева”, след новините в 17 часа

В четвъртък в "Денят на живо с Наделина Анева" ще видите:

Предсрочен вот – очаквания, резултати, коалиции – в студиото депутатът от ПП–ДБ Людмила Илиева.
И още: цените на храните в евро и търговското споразумение с МЕРКОСУР – гост доц. Огнян Боюклиев от Института за икономически изследвания към БАН.

Не пропускайте „Денят на живо“ с Наделина Анева след новините в 17 часа.
 
Редактор: Ралица Атанасова

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking