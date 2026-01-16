-
Блондови срещу Петрови в "Семейни войни"
-
„Пресечна точка”: За предизборния популизъм и за проблемите с боклука в София
-
„Ничия земя“: Социология на суеверието
-
"Съдебен спор" заради отвличане и насилствено подстригване
-
„На кафе“: Екзотично пътешествие до Филипините и Китайската стена
-
Националният стадион „Васил Левски“ посреща кандидатите за ролята на Стоичков
Гледайте тв играта от 18.00 ч. по NOVA
В последния епизод на предаването „Сделка или не“ участие взе Мария Геджева от София.
Мария беше изтеглила кутия номер 22, с която излезе за своята игра. Първите оферти на Банкера от 3500 лв. и 2500 лв. отказа решително, но разкривайки кутиите с големите суми, офертите на Банкера се понижиха първо на 1500 лв., а след това и на 500 лв. Само 5000 лв. бяха останали неразкрити, а другите кутии бяха с по-малки суми. Въпреки това, тя не прие и тези оферти. Получи възможност за смяна и размени кутия 22 за кутия 3. В последните неразкрити кутии имаше 50 лв., 500 лв. и 750 лв. В края на играта, тя разбра, че е разменила 750 лв., в кутия 22 за 500 лв., които бяха в кутия 3. С тази печалба, Мими си тръгна от „Сделка или не“. Тя не успя да вземе от Банкера сумата за която беше дошла, но опита късмета си и игра смело до финала.
Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра – гледайте „Сделка или не“ тази вечер от 18:00 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
Последвайте ни