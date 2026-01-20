Тази вечер елитният отряд на „ФБР“ ще разследва случай на предполагаем грабеж и безскрупулно убийство на собственика на заложна къща и на полицай. Уликите на местопрестъплението водят до заключението, че е възможно заложната къща да е институция, която се занимава с незаконна дейност.

Неочаквани разкрития и бомбена заплаха във „ФБР“ по NOVA

По следите на извършителя полицаите стигат до безразсъдно влюбени младежи, готови на всичко, за да се защитават. Какво ги кара да бягат и каква е връзката им с престъплението, гледайте тази вечер от 21.30 ч. по NOVA.

Не пропускайте развръзката в епизода на криминалния сериал „ФБР" тази вечер от 21.30 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова