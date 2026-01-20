Не пропускайте „Денят на живо с Наделина Анева”, след новините в 17 часа
В сряда в "Денят на живо с Наделина Анева" ще видите:
Политически загадки и предизборни спекулации след оставката на Румен Радев – анализ на политолога проф. Румяна Коларова.
И още: за БНР на 91 и преди тържествената церемония за голямата награда „Сирак Скитник“ – в студиото генералният директор на БНР Милен Митев.
Не пропускайте „Денят на живо“ с Наделина Анева след новините в 17 часа.Редактор: Ралица Атанасова
Последвайте ни