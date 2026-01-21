В четвъртък в "Твоят ден" ще видите:

Правната комисия прие да се гласува със скенери за бюлетини. Ще бъдат ли стандартизирани сегашните машини, ако новите се забавят и ще се стигне ли до гласуване само с хартиени бюлетини?

Започнаха ли политическите сили да нареждат партийните си листи за предстоящите извънредни парламентарни избори – на какви лица и на какви стратегии биха заложили?

Тръмп срещу Европа за контрола над Гренландия - ЕС замразява търговското споразумение със САЩ - какви ще са икономическите последиците?

