Вижте темите и гостите в сутрешния блок на NOVA NEWS
В четвъртък в "Твоят ден" ще видите:
Правната комисия прие да се гласува със скенери за бюлетини. Ще бъдат ли стандартизирани сегашните машини, ако новите се забавят и ще се стигне ли до гласуване само с хартиени бюлетини?
Започнаха ли политическите сили да нареждат партийните си листи за предстоящите извънредни парламентарни избори – на какви лица и на какви стратегии биха заложили?
Тръмп срещу Европа за контрола над Гренландия - ЕС замразява търговското споразумение със САЩ - какви ще са икономическите последиците?
Гледайте „Твоят ден" от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS.
