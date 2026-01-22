В специалната рубрика „Вече играеш… Стоичков – зад кадър“ днес гост е самият водещ Валери Божинов. Пред Елизабет Методиева футболистът разказва откровено за големия футбол, успехите, провалите и за всички малки неща, които те карат да спреш и да се замислиш.

В предстоящия епизод на „Вече играеш… Стоичков“ тази неделя участниците ще се изправят пред сериозна актьорска задача и поредния изпит. Претендентите за ролята на младия Стоичков ще имат възможността да се срещнат с майката на голмайстора, която е очарователна и енергична дама.

Валери Божинов споделя, че без да се замисли е приел поканата да е водещ на рубриката „Вече играеш… Стоичков – зад кадър“, защото още като дете е искал да прилича и да бъде като легендата. Искал е да играе в неговите обувки, с неговата фланелка, с неговия номер 8. Христо е бил част от сънищата и мечтите му. Въпреки че не е достигнал до неговите успехи и трофеи, е спечелил приятелството, уважението и респекта на големия голмайстор. Щастлив е, че чувствата са взаимни. Първата им среща е на 15 февруари 2002 година, на рождения ден на Валери. Христо е бил неговия подарък, но също така му предлага договор да се включи в отбора на Барселона. По това време Божинов има сериозен договор с Лече и се налага да се изправи пред сериозен избор – изкушението Барселона и Стоичков или отборът, с който има договор от тийнейджърските си години.

„Имаме връзка, приятелство, обич с Христо. Аз съм от поколението, което израсна с него. Неговото поколение ни дадоха път да продължим това, което правиха преди нас. Не успяхме да постигнем техните успехи, но не е лесно да бъдеш Стоичков. Не става дума само до талант, но и много труд, отдаденост, професионализъм извън терена и вътре в процеса на игра. Самият той иска някой български футболист да го надмине. Но той е пътя към успеха и е пример за всички българи. Винаги съм бил откровен, искрен и честен към него, защото разбрах, че за него няма нещо по-важно от това“, категоричен е Валери Божинов.

Божинов признава, че също така е честен и много откровен със сина си, който тръгна по неговия път във футбола. Оказва му морална подкрепа, но всичко останало си зависи от сина му. Трудно му е да разбере младото поколение, но е доволен, че децата му са отговорни. Различна е комуникацията с дъщеря му Никол, с която повече разговарят, но и тя се интересува много от футбол.

„Трудно е да изиграеш ролята на Стоичков, но виждам, че момчетата полагат голямо старание. Забелязвам отговорност, отношение… Самият Христо каза в анонса, че някои ще го харесат, други не, но зрителите пред екрана ще се забавляват и да гледат, защото не е за изпускане“, коментира претендентите за ролята на младия футболист, които ще бъдат изправени пред нови изпитания тази неделя.

Валери Божинов има много интересни срещи с легендата и разказва част от тях във видеото.

