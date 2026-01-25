Не пропускайте „Денят на живо с Наделина Анева”, след новините в 17 часа
Политическо пренареждане – новият проект на Радев и участието му във вота – в студиото бившият председател на НС Ива Митева. И още: изборни дилеми за Изборния кодекс – честен вот – с машини или с хартиени бюлетини – в студиото бившият председател на ЦИК Ивилина Алексиева.Редактор: Мария Барабашка
